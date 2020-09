Scuola e Covid, finanziamento straordinario da 650 mila euro a Palermo

La Giunta comunale ha approvato oggi una delibera per la variazione del PEG dell’Assessorato alla Scuola che dà il via libera a un finanziamento straordinario che l’Amministrazione comunale erogherà, nei prossimi giorni, alle settantadue istituzioni scolastiche cittadine, per fronteggiare l’emergenza Covid 19 e per la manutenzione ordinaria degli impianti di videosorveglianza.

Si tratta di 650.000 euro di risorse proprie comunali che si aggiungono al consueto contributo ordinario di 900.000 euro per l’anno scolastico 2020-2021. Nel 2019 i contributi assegnati alle scuole sono aumentati del 42%, mentre nel 2020 del 72%.

“Nonostante le criticità economiche finanziarie del momento, garantiamo l’erogazione di un contributo speciale per sostenere le scuole in questa complessa riapertura – affermano il sindaco Leoluca Orlando e l’assessora alla Scuola Giovanna Marano -. I contributi assegnati alle scuole comunali vengono erogati con la finalità prioritaria di realizzare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e per ottemperare alle esigenze del distanziamento Covid, rafforzando il patto educativo famiglie-scuole-territorio. Priorità alla scuola come bene comune del nostro territorio e incrocio per la tutela del diritto allo studio, alla crescita e all’inclusione”.

Intanto lunedì hanno preso il via le attività di asili nido e scuole dell’infanzia.

Asili nido e sezioni delle 15 scuole dell’Infanzia del Comune di Palermo hanno riaperto dopo la lunga sospensione dovuta al lockdown.

L’inserimento di bambine e bambini da zero a sei anni è cominciato questa mattina in modalità diversificate per garantire l’avvio dell’anno educativo nel modo più sereno possibile. I primi a tornare sono stati i piccoli riconfermati, che frequentavano già lo scorso anno, accompagnati da un solo genitore. A partire dai prossimi giorni saranno accolti anche i nuovi ammessi. Saranno le singole strutture a contattare le famiglie per comunicare loro la data.