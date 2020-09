Sindaco Lampedusa incontra Papa Francesco: “No a paura e divisioni”

“Intendiamo organizzare a Lampedusa una conferenza internazionale sulla Pace nel Mediterraneo, per proporre un nuovo approccio al tema dei flussi migratori e per far si’ che il dramma dei migranti non sia piu’ utilizzato, come troppo spesso purtroppo accade, per alimentare paure e divisioni sociali, che generano odio e cattiveria”.

Lo ha detto Salvatore Martello, sindaco di Lampedusa e Linosa, che ha incontrato Papa Francesco nell’ambito dell’udienza con i partecipanti al progetto europeo “Snapshots from the Borders” (Voci ed esperienze dai confini) che si e’ tenuta nella Sala Clementina del Palazzo Apstolico “In questo senso i suoi appelli, Santo Padre, assumono oggi un valore ancora piu’ alto, perche’ non possiamo e non dobbiamo permettere che la pandemia da Coronavirus, che ha profondamente sconvolto le vite di tutti noi, possa essere utilizzata come strumentale pretesto per dividere ancora di piu’ la nostra societa'”, ha aggiunto. Martello, nel corso dell’udienza al Vaticano. “Li chiamano migranti, clandestini, rifugiati, esuli, profughi: per noi sono innanzitutto esseri umani, persone. Ma oggi non siamo qui solo per raccontarLe storie di migrazione: siamo qui anche per portarle il saluto e la testimonianza dei territori di confine, delle comunita’ che vivono in prima linea l’impatto dei flussi migratori ed hanno sempre avuto spazio per l’accoglienza, anche a costo di profondi sacrifici e privazioni”, ha proseguito. Al termine dell’incontro il sindaco ha donato a Papa Francesco una Croce realizzata da un artigiano lampedusano con il legno delle imbarcazioni dei migranti, ed una maglietta con la scritta “Io sono pescatore”, hashtag lanciato dallo stesso Martello per ricordare che” per la gente di mare non esistono barriere, e chi e’ in difficolta’ va aiutato”.