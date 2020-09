Creazione di un nuovo parcheggio all’ospedale di Agrigento, Cisl Fp sollecita il nuovo commissario Zappia

Parcheggio da destinare al personale dell’ospedale “San Giovanni di Dio”, la Cisl Fp, nel dare il proprio benvenuto al nuovo commissario Mario Zappia , chiede al manager di proseguire il cammino già intrapreso dalla precedente governance e portare a termine un progetto atteso dal personale e che potrà portare benefici anche ai pazienti in termini di efficienza del servizio prestato.

Tutto è racchiuso in una lettera inviata dal coordinatore regionale delle professioni sanitarie e segretario aziendale Cisl Fp Alessandro Farruggia e dal responsabile del Dipartimento della Sanità Pubblica e Privata di Agrigento, Caltanissetta ed Enna Giovanni Farruggia.

“Prendiamo atto che è stato deliberato il provvedimento che ha dato seguito a quanto da noi richiesto per il parcheggio riservato ai dipendenti e sono stati già stanziati 400mila euro – dicono – . Considerato che è già passato un anno dall’atto deliberativo, chiediamo un’accelerazione delle tempistiche burocratiche al fine di raggiungere un obiettivo atteso da tanto dagli stessi dipendenti, che ancora oggi a causa della grossa affluenza di utenti negli orari previsti per il cambio turno nelle tre fasce orarie, trovano serie difficoltà a parcheggiare creando a loro volta ritardi nella presa di servizio. Chiediamo quindi al nuovo commissario straordinario – concludono – di procedere alla fase conclusiva della procedura, sapendo che il progetto esecutivo è stato già consegnato”.

loading..