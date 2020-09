Licata, brucia l’auto di una pensionata: indagini

I carabinieri della compagnia di Licata hanno avviato le indagini sul rogo di un’auto – una Ford Fiesta – di proprietà di una pensionata. Il mezzo è stato letteralmente divorato dalle fiamme la scorsa notte in via Bellini, a Licata. A lanciare l’allarme alcuni residenti. Sul posto i Vigili del Fuoco del distaccamento di corso Argentina che, con non poca fatica, sono riusciti a contenere e domare l’incendio. Al via le indagini dei militari dell’Arma per capire la natura del rogo.

