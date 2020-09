Portata ridotta per i comuni serviti dall’ acquedotto “Tre Sorgenti”

La Gestione Commissariale del S.I.I., facendo seguito alle precedenti comunicazioni inerenti le arcinote problematiche legate alla fornitura idrica dei Comuni serviti dall’Acquedotto “Tre Sorgenti” comunica che, oggi, si registrano le seguenti portate nei comuni serviti dall’ Acquedotto “Tre Sorgenti”:

comune di Racalmuto: 15,5 l/s;

comune di Grotte: 15,0 l/s;

comune di Castrofilippo: 7 l/s;

comune di Naro (sollevamento Idrico “Margio Vitale”): 16,5 l/s.

Ancora oggi la Gestione Commissariale può immettere nell’acquedotto consortile soltanto una portata di 60 l/s, non essendo pervenuta alcuna indicazione, da parte del Consorzio Acquedottistico “Tre Sorgenti”, per l’aumento della portata ad 80 l/s. Peraltro, dei 60 l/s immessi ne vengono forniti ai comuni soltanto 54 l/s.

È doveroso rimarcare che, le criticità nella distribuzione idrica sono diventate, ormai, ingestibili, tenuto conto che in alcune zone dei comuni interessati la fornitura idrica agli utenti non viene effettuata da circa quindici giorni.

Tenuto conto di quanto, ancora una volta, rappresentato, la Gestione Commissariale del Servizio Idrico Integrato, avendo posto in essere tutto quanto nelle proprie possibilità, non può fare altro che declinare ogni e qualsivoglia responsabilità in ordine a quanto potrà accadere nei Comuni interessati a causa della perdurante impossibilità di effettuare la regolare distribuzione idrica.