Un fulmine causa l’incendio di una casa, donna salvata dai Vigili del Fuoco

I vigili del fuoco di Noto sono intervenuti a Rosolini per l’incendio di un appartamento sito al primo piano di un edificio in via Carducci. L’incendio, causato da un fulmine, ha danneggiato l’appartamento abitato da un’anziana signora che è riuscita ad abbandonare la casa per tempo con l’aiuto dei pompieri. Non ci sono altri feriti come testimoniato dal comando provinciale dei vigili del fuoco. Nella giornata di oggi, potrebbero ripresentarsi altri fulmini, sperando, però, che non accada nulla di grave. Un episodio analogo si era verificato nei mesi scorsi ad Avola: in quell’occasione un fulmine scatenò un rogo poco dopo aver colpito l’antenna della tv.

