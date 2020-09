Incidente con lo scooter: 16enne in prognosi riservata

Un brutto incidente si è verificato nella notte tra sabato e domenica in contrada Maranisi, nella periferia di Raffadali, dove due giovani a bordo di uno scooter sono rimasti feriti. Ad avere avuto la peggio è un 16enne che si trovava alla guida del motore Piaggio Nrg: ha sbattuto la testa e adesso si trova ricoverato in prognosi riservata ad Agrigento. Non sarebbe invece in pericolo di vita l’altro ragazzino.

Ancora sconosciuta l’esatta dinamica dei fatti. I due giovani percorrevano la strada a bordo dello scooter quando, forse a causa di una manovra, hanno perso l’equilibrio finendo sull’asfalto. Sono stati alcuni passanti a notare i ragazzini rivolti a terra,sanguinanti e uno dei due addirittura privo di sensi.

Quest’ultimo è stato trasferito in codice rosso al San Giovanni di Dio di Agrigento con un trauma cranico. Sul posto i carabinieri della stazione di Raffadali che hanno avviato i rilievi per accertare l’esatta dinamica di quanto avvenuto.