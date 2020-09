La ripartenza delle scuole, individuati istituti per donazione kit didattici per alunni svantaggiati

Sono 16 le scuole di Palermo tra quelle individuate sulla base di criteri oggettivi, equamente ponderati, quali il tasso di dispersione scolastica, il disagio negli apprendimenti e lo status socio-economico della famiglia rilevati dall’Invalsi, che riceveranno nei prossimi giorni i kit didattici comprensivi di diari, astucci, pennarelli e supporti digitali da consegnare agli alunni in condizioni di svantaggio.

La misura va ad aggiungersi alle risorse già stanziate in questi mesi dal Ministero per garantire il diritto allo studio di studentesse e studenti più fragili. È importante, in un periodo storico come questo in cui la scuola deve ripartire dopo l’emergenza Covid, che il Paese non lasci nessuno indietro. Per questo ringraziamo il ministro Azzolina che tanto si sta prodigando per aiutare i nostri giovani studenti”. Lo dichiarano in una nota i parlamentari del Movimento 5 Stelle di Palermo, Roberta Alaimo, Valentina D’Orso e Adriano Varrica.

Di seguito l’elenco delle scuole di Palermo e provincia che beneficeranno della misura del Governo.

PALERMO IC. TRABIA -GIOVANNI XXIII TRABIA

PALERMO I.C. KAROL WOJTYLA -PA PALERMO

PALERMO I.C. LEONARDO SCIASCIA-PA PALERMO

PALERMO I.C. GIULIANA SALADINO – PA PALERMO

PALERMO I.C. G.A.COLOZZA /BONFIGLIO-PA PALERMO

PALERMO I.C. MANZONI /IMPASTATO – PA PALERMO

PALERMO I.C. RITA ATRIA -PA PALERMO

PALERMO I.C PRINCIP. ELENA DI NAPOLI-PA PALERMO

PALERMO I.C. ANTONIO UGO -PA PALERMO

PALERMO I.C. CARINI-CALDERONE/TORRETTA CARINI

PALERMO I.C. RUSSO / RACITI – PA PALERMO

PALERMO I.C. SPERONE / PERTINI -PA PALERMO

PALERMO I.C. LUIGI CAPUANA -PA PALERMO

PALERMO I.C. CASA DEL FANCIULLO PARTINICO

PALERMO I.C. SILVIO BOCCONE -PA PALERMO

PALERMO I.C. L.PIRANDELLO/B. ULIVIA -PA PALERMO