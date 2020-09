Una parte del cornicione della Chiesa Madre di Raffadali si è staccato questa mattina finendo col cadere sul suolo. Per fortuna non si registrano danni a persone ma la lesione sulla facciata della chiesa è importante. Sul posto i Vigili del Fuoco che hanno messo la zona in sicurezza transennando il perimetro. Presente anche il sindaco Silvio Cuffaro.

