Ritorno a scuola tra speranze e paura

Dopo circa sei mesi visto che le lezioni non sono più state in presenza torna a squillare la campanella nelle scuole italiane: sono oltre 5,6 milioni gli alunni che riprendono le lezioni oggi in classe.

Complessivamente sono 8,3 milioni le studentesse e gli studenti che rientrano quest’anno tra i banchi: 7.507.484 negli istituti statali, ai quali si aggiungono i circa 860 mila delle paritarie. Quelli delle scuole statali saranno distribuiti in 369.048 classi. Di questi, 876.232 sono iscritti alla Scuola dell’infanzia, 2.384.026 alla Primaria, 1.612.116 alla Secondaria di primo grado, 2.635.110 alla Secondaria di secondo grado. Si registra un leggero calo degli alunni: lo scorso anno erano 7.599.259. Sempre nella scuola statale, studentesse e studenti con disabilità aumentano dai 259.757 di un anno fa ai 268.671 di quest’anno. Di questi, 19.907 frequenteranno la Scuola dell’infanzia, 100.434 la Primaria, 70.431 la Secondaria di primo grado, 77.899 la Secondaria di secondo grado. Nelle Secondarie di II grado statali 1.327.443 ragazze e ragazzi frequenteranno un indirizzo liceale, 830.860 un Istituto tecnico, 476.807 un Istituto professionale.

In Sicilia è una ripartenza a metà e soprattutto fra grandi timori dei genitori. Sono tre i contagi nel mondo della scuola nei giorni precedenti alla partenza delle lezioni e c’è un fronte politico che vorrebbe le lezioni non partissero e si riprendesse con la didattica a distanza. Solo il 50% degli istituti scolastici hanno scelto di rispettare il giorno dedicato, ufficialmente, alla ripartenza della scuola secondo il calendario scolastico approvato dalla Regione siciliana. Partirà, invece, il 100% delle scuole private e parificate dove tutto è pronto con norme anti contagio, distanziamento, percorso separati per ingresso e uscita e vigilanza sull’uso della mascherina all’ingresso, per la ricreazione e all’uscita. Sono già riaperti da una settimana, invece, gli asili nido e le materne pubbliche delle grandi città.

La scelta di rinviare la partenza riguarda per un 15% circa l’esigenza di predisporre tutto per il referendum, in quelle scuole sede di seggio elettorale. Ma questo aspetto è marginale visto che in Sicilia poi ci sono 61 comuni che vanno al voto il 4 e 5 ottobre.