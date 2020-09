45enne aggredito dopo aver rimproverato gruppetto di persone

Un 45enne agrigentino è stato aggredito, prima verbalmente e poi fisicamente, da un gruppetto di ragazzi che avevano scambiato alcuni spazi tra la via Pirandello e via Atenea per un bagno pubblico. L’uomo, un operatore turistico, ha rimproverato i ragazzi intimando di andare via ma è stato bersaglio di una vera e propria aggressione conclusasi con la fuga della vittima.

