A Sciacca si è costituito il Comitato per il No al prossimo referendum

In vista del referendum del prossimo 20 settembre, si è costituito, ed è operativo anche a Sciacca il Comitato del No al Taglio dei Parlamentari. “Il sodalizio – dicono i promotori – si impegnerà in un confronto quotidiano su tutte le ragioni utili per un “No” che sia consapevole, per un voto a tutela della Carta Costituzionale, contro una “non-riforma” che prosciugherà ancora di più la democrazia a favore della tecnocrazia dell’esecutivo, delle segreterie dei partiti, dei poteri forti.” Il neocostituito Comitato preannuncia una iniziativa di incontro ed informazione della cittadinanza sulle ragioni del “No” che verrà svolta, in città, nei prossimi giorni, a ridosso della data stabilita per la consultazione nazionale, nel rispetto rigoroso delle norme di sicurezza e prevenzione dal contagio da Covid 19.

