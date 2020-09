Agrigento, ancora una rissa nei luoghi della movida

Una rissa tra quattro persone – due italiani e due extracomunitari – si è verificata nella notte tra sabato e domenica tra via Atenea e via Pirandello, luoghi della movida agrigentina. Sconosciuti i motivi alla base del parapiglia. I quattro protagonisti della zuffa sono passati in breve tempo dalle parole ai fatti anche con l’utilizzo di oggetti contundenti e di una cintura. All’arrivo dei carabinieri nessuno dei contendenti era più sul posto.

