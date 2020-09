Canicattì, Giorgia Meloni invita a comprare made in Italy presentando ad esempio l’Uva Italia

Una Giorgia Meloni, raggiante e sorridente, presenta un grappolo di “Uva Italia” di Canicattì, eccellenza della nostra realtà agricola.

Siamo orgogliosi, come Circolo Fratelli d’Italia, che la nostra leader presenti il nostro amato prodotto come esempio del made in Italy.

FDI di Canicattì sta studiando delle iniziative politiche miranti il rilancio del settore dell’uva Italia e, più in generale, di quello agricolo.

È nostro volere contribuire nei limiti del possibile per tentare di riconsegnare alla nostra amata Canicattì la dignità nazionale che aveva in passato e valorizzazione premiando il laborioso impegno dei nostri giovani e delle imprese locali.