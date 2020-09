permesso premio (dopo 20 anni) al mandante dell’omicidio Livatino da trascorrere in una località segreta è stato concesso negli scorsi giorni a Giuseppe Montanti, 64 anni di Canicattì, condannato all’ergastolo per l’omicidio del giudice Rosario Livatino, avvenuto il 21 settembre 1990.

Il magistrato di Sorveglianza di Padova ha concesso per la prima volta dopo venti anni di carcere a regime duro il permesso a Montanti anche in virtù di una recente sentenza della Consulta che si è pronunciata in merito a reati ostativi e concessione di permessi.

Montanti è stato condannato all’ergastolo nel 1999 perché riconosciuto tra i mandanti dell’omicidio del giudice Rosario Livatino. Fu arrestato dopo una breve latitanza durata un anno ad Acapulco, in Messico.