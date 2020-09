Raffica di multe sui rifiuti a Noto, “non pagatele sono false”

Raffica di multe a Noto per aver conferito in modo irregolare i rifiuti. Ma si tratta di una truffa, come spiegano dal Comune di Noto che ha invitato le persone a cui sono state recapitate queste sanzioni di non tenerne conto perché sono false.

“Informiamo la cittadinanza che in questi giorni – spiegano da palazzo Ducezio – stanno recapitando sanzioni amministrative per conferimento non conforme di rifiuti che risultano emesse dal Comune di Noto con tanto di intestazione ma che sono, invece, vistosamente false. Il numero del conto corrente indicato nel bollettino per il pagamento della multa, infatti, è palesemente falso e non corrisponde a quello del servizio di tesoreria del Comune di Noto”.

Il personale del Comune, che si è rivolto alle forze dell’ordine, è impegnato a scovare i responsabili di questo raggiro.

“Il Comune – che silenziosamente prosegue nel controlli anti abbandono rifiuti – ha già avviato gli accertamenti del caso per risolvere la vicenda. Nel frattempo il Comune di Noto invita i cittadini che dovessero ricevere le sanzioni con il numero di conto corrente indicato nella foto a segnalarlo agli uffici competenti”.