Campobello di Licata, lavori manutenzione strade urbane

Determina a contrarre dell’area Lavori pubblici, Urbanistica, Manutenzioni, firmata dal dirigente Gaspare Intorre, per l’affidamento dei lavori di manutenzione delle strade interne, con gara telematica per gli acquisti in rete del Mercato elettronico pubblica amministrazione (Mepa). L’assessorato regionale ha già infatti elargito al Comune un contributo di 70 mila euro, poiché si trova nella fascia dei Comuni con popolazione tra i 5 e i 10 mila abitanti.

Giovanni Blanda