Antenna a Realmonte, l’Arpa: “impianto a norma”

“L’impianto è a norma. I valori sono molto al di sotto della soglia consentita”. E’ il parere espresso dai tecnici dell’ARPA che hanno effettuato i controlli dovuti, per verificare l’impatto ambientale provocato dall’antenna ubicata in via Aldo Moro di C/da Scavuzzo.

“Sono molto soddisfatta dell’esito dei controlli- dichiara la sindaca Sabrina Lattuca-Confermo che una delle mie priorità oggi ed in futuro, sarà il rispetto dell’ambiente e della salute pubblica. Solo così potremo costruire un domani in linea con le bellezze paesaggistiche del nostro territorio”.

Ulteriori verifiche sono state effettuate negli altri impianti presenti sul tutto il territorio comunale ed all’I.C. ”Garibaldi” di Realmonte.