Licata, corso Argentina deserto: l’ordinanza sta funzionando

Per scongiurare gli assembramenti e, di conseguenza, il rischio di contagio del Covid 19 potenzialmente molto alto, il lungomare di Licata da sabato sera, e al momento per tutti i weekend, rimane chiuso al pubblico, sopratutto per la maggiore presenza di giovani.

Ieri a coordinare gli interventi sul posto, soprattutto nelle ore più “calde” della giornata, è stato il vice sindaco Antonio Montana, che ha messo a disposizione della Protezione Civile anche la propria auto. Montana personalmente si è assicurato che il servizio eseguito da Protezione Civile e Polizia Municipale funzionasse, ed il corso Argentina rimanesse deserto.

“Il bilancio della giornata è eccellente considerato che, anche grazie al monitoraggio continuo eseguito dalle forze dell’ordine, i ragazzi hanno rispettato l’ordinanza e non si sono assembrati”, dichiara il vicesindaco Montana.