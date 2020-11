Trading petrolio: nuovo boom nel 2021?

Chi aveva detto che il petrolio non si sarebbe mai ripreso?

Durante il periodo peggiore della crisi indotta dal Covid-19 indubbiamente il petrolio ne ha sofferto in particolar modo. La crisi dei trasporti è innanzitutto anche crisi dei combustibili e, di conseguenza, del petrolio.

Tuttavia si trattava di una situazione che non era destinata a durare a lungo.

Auspicare per un futuro green e ecosostenibile ha portato a pensare che il petrolio fosse ormai una materia prima destinata al declino e al disuso. Tuttavia, per quanto i propositi di rendere il pianeta un posto più pulito possano essere positivi ed encomiabili, non si è arrivati ancora al momento in cui questi saranno effettivamente realizzabili.

La battaglia della Thumberg è una battaglia persa: o il mondo torna di balzo all’età della pietra o si rassegna ad almeno un altro ventennio sotto l’egida dell’oro nero.

Lo sanno benissimo gli investitori e gli imprenditori: a distanza di un semestre dalla tragica situazione di Aprile, infatti, il prezzo del Brent e del WTI sembra essersi finalmente stabilizzato di nuovo.

Come fare trading di petrolio ora, a cavallo tra il 2020 e il 2021?

Tra futures e CFD: il trading online sul petrolio

Non tutti si sentono completamente a proprio agio con i Futures sul petrolio al momento. Gli investitori più esperti continuano a far riferimento a questi strumenti, prediligendo in particolar modo quelli a scadenza breve.

I trading meno confidenti con l’asset, invece, negli ultimi mesi hanno mostrato di prediligere, piuttosto, i CFD.

Acronimo di Contratti per Differenza, i CFD permetterebbero, infatti, di esporsi di meno alle variazioni su archi temporali maggiori e di prendere in considerazione, piuttosto, variazioni giornaliere del prezzo del petrolio.

Non si tratta di pronunciarsi su quale tra i due metodi di investimento sia il più vantaggioso quanto piuttosto di capire quale approccio si preferisce.

Sia Futures che CFD, infatti, possono essere impiegati con la leva finanziaria.

Piuttosto, puntando sul breve termine e sulle piccole oscillazioni di prezzo, i CFD richiedono capitali iniziali maggiori per portare a risultati paragonabili a quelli dei Futures. I Futures, al contrario, richiedono una più attenta analisi del settore e uno studio che individui le potenzialità almeno per il prossimo trimestre.

Non è un caso che tra i principali investitori in Futures sul petrolio vi sono anche azionisti delle compagnie di trasporto mondiali, sia aerea che su ruota.

Il petrolio nel 2021: ancora al centro del settore energetico?

Il fabbisogno energetico mondiale è andato via via crescendo man mano che il Covid-19 portava le nazioni a ricorrere allo strumento del lockdown per fronteggiare la crisi.

Apparentemente, infatti, i consumi si sono ridotti: meno acqua sprecata, meno gas impiegato e alcune zone hanno registrato un significativo miglioramento delle proprie condizioni ambientali.

Tuttavia l’energia elettrica è diventata di primaria importanza: del resto, infatti, i servizi necessari a mantenere uno stato di lockdown si reggono sulla capacità delle persone di accedere a servizi Internet e di operare per lo più da dispositivi elettronici.

Se da un lato la conversione verso l’energia green era già in atto, le difficoltà finanziarie hanno portato al congelamento di non pochi investimenti nel settore, riportando sua maestà il petrolio nuovamente sulla cresta dell’onda.

Saranno, infine, i trasporti a rendere visibile questa trasformazione. Per molti si tratterà di un significativo passo indietro ma per chi fa trading online è l’ennesima opportunità da non lasciarsi sfuggire nel 2021.

Se il vaccino renderà meno gravose le limitazioni e restrizioni attualmente in vigore e le persone riprenderanno a spostarsi, infatti, il prezzo del petrolio registrerà un significativo rialzo in risposta alla riapertura delle frontiere.

Questi sono i dati che fanno ben sperare e che portano sempre più investitori a rivalutare le proprie posizioni sul petrolio.