Campobello di Licata, nel parcheggio del centro polivalente i tamponi rapidi

Emergenza sanitaria a Campobello di Licata. E non solo. Il Comune ha autorizzato l’utilizzazione del centro polivalente per i servizi socio-culturali, in particolare il piazzale esterno e il locale attiguo alla sala Virgilio, per eseguire i tamponi rapidi e i test molecolari, da parte dei medici di medicina generale. Necessaria la prenotazione.

Giovanni Blanda