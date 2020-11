Casi Covid in ospedale, intervento della CGIL

“Apprendiamo con nostro grande stupore, di una dichiarazione a mezzo stampa nella quale, pare che dall’ASP, abbiano affermato che il virus non è stato contratto all’interno della struttura sanitaria ma all’esterno e portato dentro sia dai sanitari che dai pazienti. Siamo sicuri che tali dichiarazioni siano frutto di uno spiacevole equivoco, e che ad ogni buon conto, già da lunedì, chiederemo al Commissario dott. Mario Zappia, un incontro urgente, per definire bene i termini della questione”.

Lo dichiarano in una nota diffusa dalla FP Cgil, il segretario generale, Vincenzo Iacono ed il coordinatore provinciale “Sanità”, Antonio Cutugno.

“Lontani quindi da ogni tentativo di polemica, esprimiamo tutta la nostra solidarietà al personale sanitario impegnato incessantemente con dedizione, abnegazione, sacrificio e professionalità che fin dall’inizio della pandemia, si è prodigato senza requie, fino allo sfinimento, alla consunzione di ogni possibile energia fisica e intellettuale” concludono gli esponenti della CGIL.

loading..