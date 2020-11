Controlli anti covid nell’Agrigentino, scattano le sanzioni: chiusa attività commerciale

Sulla scorta delle indicazioni definite durante il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto Maria Rita Cocciufa, sono proseguiti – anche durante il trascorso fine settimana – i servizi di vigilanza e controllo del territorio attivati a seguito del D.P.C.M. del 3 novembre scorso e della successiva ordinanza del Ministro della Salute.

Tali servizi, rimodulati in relazione alle specifiche limitazioni derivanti dall’inserimento della regione Sicilia tra le aree di criticità “arancione”, oltre all’obiettivo di verificare il corretto uso delle mascherine e del divieto di assembramento all’interno dei comuni (ove comunque viene raccomandato di evitare gli spostamenti non necessari), sono stati rivolti in particolare all’osservanza delle norme più stringenti riguardanti l’operatività degli esercizi pubblici, nonché gli spostamenti tra comuni diversi.

Le Forze dell’Ordine – Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza – hanno svolto una capillare attività di controllo, soprattutto in chiave preventiva.

Si riportano di seguito i risultati dell’attività svolta nei giorni 13/14/15 novembre dalle pattuglie impiegate nel territorio provinciale:

– sono state controllate n. 1.923 persone ed elevate n. 64 sanzioni;

– le attività commerciali oggetto di verifica sono state n. 179 e sono state elevate n. 3 sanzioni pecuniarie. E’ stata altresì disposta la chiusura provvisoria di un’attività, ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legge n. 19 del 2020.

L’attività delle Forze dell’Ordine, come di consueto, continuerà nei prossimi giorni e soprattutto nei fine settimana, al fine di assicurare il rigoroso rispetto delle limitazioni previste dalle disposizioni nazionali e regionali