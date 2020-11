Notte di fuoco a Licata: brucia l’auto di un artigiano

Fiamme in via Garibaldi, a Licata, dove la Fiat Punto di un artigiano di 57 anni del luogo è andata in fiamme per cause ancora in fase di accertamento. Il rogo è divampato nella notte e sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale Compagnia e i Vigili del Fuoco del distaccamento.

L’auto è stata distrutta dalle fiamme. Avviate le indagini per capire la natura dell’incendio: non si esclude la pista dolosa anche se sul posto non sarebbero state rinvenute tracce di liquido infiammabile.