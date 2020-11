Organizzano festa in casa nonostante divieti: 11 giovani multati

Hanno organizzato una festa privata in casa durante il weekend aggirando le rigide disposizione dell’ultimo Dpcm che vieta assembramenti e riunioni tra non congiunti.

E’ successo ad Agrigento dove i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, agli ordini del capitano Marco La Rovere, hanno scoperto un party casalingo con ben undici giovani. Ad allertare i militari dell’Arma, impegnati in questi giorni in controlli serrati, alcuni vicini di casa che hanno sentito trambusto provenire dall’appartamento.

Quando i carabinieri hanno bussato alla porta hanno trovato 11 ragazzi che non hanno saputo dare una valida giustificazione del perché si trovassero tutti insieme in quell’appartamento. Per loro è scattata una sanzione di 400 euro a testa.