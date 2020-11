15 milioni di euro per la pesca siciliana in crisi a causa del Covid19

Un aiuto economico pari a 15 milioni di euro per il sostegno delle filiere ittiche siciliane colpite dall’emergenza epidemiologica da COVID-19. Lo prevede l’avviso, voluto dal Governo Musumeci, pubblicato dal Dipartimento “Pesca Mediterranea” della Regione Siciliana, per gli aiuti alle imprese di pesca, ai relativi equipaggi e alle imprese dell’acquacoltura.

“Al via l’atteso avviso per la erogazione degli aiuti necessari al settore della pesca – afferma Bandiera – attraverso questo provvedimento, diamo sostegno a tutti i pescatori ed armatori siciliani, richiedenti, che hanno visto rallentare o azzerare la propria attività di pesca, a causa dell’emergenza Covid, con un primo stanziamento di 15 milioni di euro, a valere sul Fondo di solidarietà per la pesca”.

“Mai procedure così semplificate – afferma inoltre l’Assessore – Al fine di ottenere il contributo, marittimi ed armatori, dovranno produrre soltanto una semplice autodichiarazione, che successivamente sarà sottoposta a verifiche a campione”.

La pesca siciliana, in effetti, si trova in uno stato di grave crisi, ma non si tratta del solo comparto in ginocchio. Anche l’agricoltura sta subendo ingenti perdite.

Lo scorso 14 settembre, è stato firmato dal ministro delle Politiche Agricole, Teresa Bellanova e dal ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo l’importante decreto con il quale viene riconosciuto l’esonero straordinario, per le filiere agroalimentari, dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro. Contributi dovuti per il periodo che va dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020.

A darne notizia era stato Salvino Caputo, responsabile del dipartimento regionale per le Attività produttive di Forza Italia, che già da mesi aveva sollevato le difficoltà economiche subite dagli imprenditori agricoli e del comparto della Pesca, a seguito del blocco delle attività imprenditoriali a causa dell’emergenza coronavirus.

Questi 15 milioni di euro rappresentano dunque una reale boccata d’ossigeno per il settore della pesca, armatori e pescatori sperano adesso che i contributi possano arrivare in tempi brevi.

