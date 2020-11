Code e rischio assembramenti per fare i tamponi: intervengono i carabinieri

Auto in coda per diverse ore, rischio assembramenti e momenti di tensione. E’ successo nella giornata di ieri davanti l’ex ospedale di Agrigento, in via Giovanni XXIII, dove attualmente vengono eseguiti i tamponi con la modalità del drive-in. Tante le persone, tra adulti e giovani, in fila per fare il test.

La situazione è diventata “pesante” quando con il trascorrere del tempo le auto sono rimaste incolonnate a tal punto da creare un vero e proprio ingorgo fino alla via San Vito.

Per questo motivo sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Agrigento, insieme agli agenti della Polizia Locale, per far rispettare file, distanziamento, invitando la gente al corretto uso dei dispositivi di protezione.