Filo diretto con il commissario dell’ASP di Agrigento, nasce la mail “dilloalcommissario@aspag.it”

L’Asp di Agrigento inaugura un canale diretto di comunicazione fra la cittadinanza ed il commissario straordinario Mario Zappia.

Si tratta della mail istituzionale dilloalcommissario@aspag.it attraverso la quale ogni cittadino può creare un dialogo con il vertice aziendale.

L’iniziativa è stata preannunciata nei giorni scorsi dallo stesso commissario nel corso del primo appuntamento “il punto della settimana”, un format video diffuso nei weekend dall’ASP attraverso i media ed i canali social, durante il quale il manager si è rivolto e si rivolgerà direttamente ai cittadini per informarli sulle iniziative intraprese per fronteggiare al massimo la crisi prodotta dal covid-19, per fornire dati sull’andamento della emergenza epidemiologica in provincia e “aprire le porte dell’Azienda” al territorio con assoluta trasparenza e franchezza.

Obiettivo del commissario, attraverso il filo diretto rappresentato dalla nuova casella di posta elettronica, è quello di compiere un ulteriore passo in avanti per trovarsi “fra e con la gente” dando ascolto a ciò che il cittadino vorrà segnalare, ai problemi ma anche agli spunti per migliorare costantemente l’offerta sanitaria in provincia. L’iniziativa fa il paio con l’intenzione, già attuata, di ricevere l’utenza nel corso delle consuete visite commissariali presso i distretti ospedalieri previo appuntamento da fissare con le direzioni sanitarie di ciascun presidio.