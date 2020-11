In giro dopo coprifuoco senza assicurazione: multato e denunciato per minacce

Un 23enne agrigentino è stato multato dopo esser stato fermato ad un controllo dai carabinieri a bordo di un’auto senza assicurazione e dopo le dieci di sera, orario in cui scatta il coprifuoco.

L’automobilista è stato anche denunciato per l’ipotesi di reato di minacce a pubblico ufficiale per esser andato in escandescenza durante i controlli dei militari dell’Arma. E’ successo a piazza Marconi, proprio davanti la stazione di Agrigento.

A finire nei guai un giovane residente nel quartiere di Fontanelle. Per lui una sanzione di 1200 euro (400 euro per la violazione del Dpcm e 800 euro per la mancata copertura assicurativa).