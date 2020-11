Maltrattamenti ed estorsione alla madre: chiesta condanna

Il sostituto procuratore Emiliana Busto ha avanzato la richiesta di condanna a cinque anni e due mesi nei confronti di un uomo originario di Licata, accusato di aver maltratto la madre al fine di estorcerle denaro per comprare alcolici.

Il processo è in corso davanti la prima sezione penale del Tribunale di Agrigentopresieduta dal giudice Alfonso Malato con a latere Giuseppa Zampino e Alfonso Pinto. Lo scrive il quotidiano La Sicilia. Si torna in aula il 21 dicembre per la sentenza. L’imputato è difeso dall’avvocato Lumia.