Naro, il Quarto nobile si colora di viola per la giornata mondiale della prematurità

Anche il Quarto nobile dell’ex monastero delle benedettine di Naro si è tinto di viola in occasione della giornata mondiale della prematurità.

In Italia, ogni anno, nascono mediamente trentaduemila bambini prima della trentasettesima settimana di gravidanza (pari al sette percento del totale dei nati). Sono piccoli che vengono al mondo immaturi nei vari organi (cervello, cuore, polmoni, intestino) con un livello di gravità tanto più elevato quanto più il parto è avvenuto in anticipo. Nonostante la loro condizione sono spesso dei “guerrieri”, come ama definirli la Società Italiana di Neonatologia, in grado di vincere la sfida e sopravvivere con forza. Ogni anno, in occasione della “giornata mondiale della prematurità”, in moltissime città italiane un monumento particolarmente rappresentativo viene illuminato di viola, il colore assunto a simbolo della ricorrenza.

In provincia hanno aderito all’iniziativa di sensibilizzazione Agrigento, Aragona, Racalmuto, Raffadali, Naro, Burgio, Villafranca Sicula, Lucca Sicula ed Alessandria della Rocca. A loro il ringraziamento della direzione ASP assieme a quello dello staff UTIN composto, oltre che dal primario Azzali, dai medici Concetta Sala, Carla Zicari, Marilena Frisino, Concetta Mattina e dal personale infermieristico.