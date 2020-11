Palma di Montechiaro, il sindaco Castellino sospende scuola d’infanzia, mercato settimanale e ingresso in altre 5 aree

A fronte dell’aumento dei contagi a Palma di Montechiaro il Sindaco Stefano Castellino, con propria Ordinanza n. 68 del 17.11.2020 ha sospeso la Scuola dell’Infanzia negli Istituti pubblici e privati, confermata la didattica a distanza per tutte le Scuole di ogni Ordine e Grado del territorio del Comune.

Visti i continui assembramenti in diversi punti della città il primo cittadino ha deciso diinterdire, oltre alle zone quelle già oggetto di ordinanza alcuni giorni addietro, ilLungomare Todaro e Piazza Crucilli, Piazzale Castello, Piazza Bonfiglio, Via Calatafimi, Piazza Cesare Battisti, Piazza Matteotti.

Sospeso anche il mercatino settimanale fino al 3 dicembre. “Le forze dell’ordine e il comando di polizia municipale, che ringrazio sempre per il lavoro che svolgono e per la fattiva collaborazione, procederanno ai relativi controlli e alla vigilanza nelle aree interessate e su tutto il territorio, dichiara il sindaco Castellino. Colgo l’occasione per appellarmi ancora al buon senso di tutti: stiamo attenti, restiamo a casa tranne che per estrema necessità ed esclusivamente per quello: preserviamo la nostra incolumità.