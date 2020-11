Portogallo-Francia e Belgio-Inghilterra dicono tanto sui prossimi Europei 2021

Molti detrattori di questa competizione affermano che la Nations League sia per così dire “snobbata” da calciatori e tifosi. Sembrerebbe però davvero il contrario visti i risultati e l’ardore delle partite di novembre, in particolare dei big match che vedevano impegnate quattro delle prime sei candidate alla vittoria dei prossimi Europei, secondo esperti di calcio. Spunti importanti anche per Roberto Mancini, che è atteso dalla sua prima competizione ufficiale con l’Italia il prossimo giugno.

I francesi si impongono contro un Cristiano Ronaldo mai domo: 0-1 bleus

Fra tutte le partite di Nations League, quella che metteva di fronte la Francia campione del mondo in carica e il Portogallo di CR7 campione d’Europa uscente era sicuramente la più attesa, sia dai tifosi transalpini e portoghesi, ma soprattutto dagli amanti del calcio in generale: la sfida metteva di fronte talenti del calibro di Cristiano Ronaldo e Griezmann, Bruno Fernandes e Paul Pogba. Altro spettatore interessato sarà stato sicuramente il CT Roberto Mancini alla guida della Nazionale italiana, che è inserita fra le prime sei candidate alla vittoria finale dei prossimi Europei, come confermato dalle quote delle scommesse online di Planetwin365. La sfida è stata bella, combattuta e con diversi capovolgimenti di fronte, del resto il Portogallo rischiava l’eliminazione con una sconfitta, mentre la Francia avrebbe passato il turno. E sconfitta è stata per i lusitani, si è imposta la Francia con un goal di Kante, battendo il Portogallo che era imbattuto dal giugno 2018, mentre i transalpini si qualificano per la fase successiva. La Francia conferma la sua forza, anche se qualche sbavatura si è vista: nonostante l’assenza di Mbappè sia un’attenuante, ha comunque rischiato in diverse occasioni di subire il pareggio. Questa eliminazione non toglie e non aggiunge nulla invece alla squadra rosso verde, che resta un ottimo gruppo composto da ottime individualità, a cui il tecnico Fernando Santos sta abilmente e sapientemente integrando nuovi giovani talenti.

Belgio-Inghilterra: finale per terzo e quarto posto ai Mondiali di Russia 2018

Sono fra le due rose più promettenti del panorama europeo e potenziali protagoniste dei prossimi campionati Europei, oltre ad avere due squadre molto giovani. Media età per l’Inghilterra: 24,7 anni; media età del Belgio: 27. Per ciò che concerne la nazionale inglese, gioventù non per forza si traduce in poca esperienza. Tra i calciatori che fanno parte costantemente del giro della nazionale di Southgate, infatti, figurano Alexander-Arnold, che ha vinto tutto o quasi con il Liverpool ad appena 22 anni e Sterling, 25 anni e già otto titoli in carriera. Belgio e Inghilterra si sono affrontate per ben due volte ai Mondiali del 2018, l’edizione orfana dei colori azzurri in seguito alla sconfitta nello spareggio contro lo Svezia. Il primo confronto nel campionato del mondo fra Belgio e Inghilterra fu nel girone G, conclusosi 1-0 per il Belgio, mentre il secondo fu la finale valida per assegnare il terzo e quarto posto. Lukaku e compagni avevano perso la semifinale contro la Francia, poi campione del mondo, mentre l’Inghilterra era stata sconfitta dalla Croazia di Modric. La finale di “consolazione” fu vinta dal Belgio, che conquistò dunque uno storico terzo posto: miglior piazzamento di tutti i tempi per i diavoli rossi. Entrambe sono fra le candidate alla vittoria dei prossimi Europei 2021, fatto che i due c.t. non nascondono. In Nations League si è imposto ancora una volta il Belgio, con reti di Tielemans e dell’altra conoscenza del calcio italiano, Dries Mertens: i diavoli rossi sembrano avere una marcia in più rispetto agli inglesi.

La Nations League ha confermato l’approccio positivo e maturo da parte della nostra Nazionale alle partite. Mancini è riuscito a conferire una mentalità vincente alla squadra, che si esprime attraverso il possesso palla e gli scambi veloci. Insomma questa squadra non convince soltanto gli amanti delle statistiche e dei pronostici, ma anche il senso estetico e questo è già un ottimo risultato. La squadra azzurra rientra di diritto fra le candidate al titolo e sembra forse avere qualcosa in più di Inghilterra e Portogallo, mentre Francia e Belgio sembrano ancora una spanna sopra l’Italia.