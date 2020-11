Al via interventi sul movimento franoso della Cammarata – Santo Stefano di Quisquina

Approvato il bando di gara per l’affidamento dei lavori di intervento per il movimento franoso sulla S.p. n. 24 nel tratto Cammarata – Santo Stefano di Quisquina in località Filici. Il bando progettato dal Settore “Urp, Comunicazione, Attività Negoziale, Polizia Provinciale, Infrastrutture Stradali” prevede una spesa massima di seicentomila euro. L’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio del minor prezzo, secondo quanto previsto dall’art. 36, comma 9 bis del D. Lgs. n. 50/2016.

I lavori a base d’asta soggetti a ribasso d’asta ammontano a € 450.695,90 euro di cui € 13.939,05 per gli oneri per la sicurezza per un totale 464.634,95 a cui si aggiungono altri oneri e tasse previste per circa 135 mila euro.

Nello specifico sono richiesti scavi di sbancamento, la realizzazione di due pozzi drenanti collegati da drenaggi, il riempimento degli scavi con materiale proveniente dagli stessi. Inoltre è previsto il rifacimento di cassonetto stradale, la bitumatura per tre strati e la collocazione di barriera di protezione. I lavori inizieranno, al netto di ritardi dovuti all’emergenza Covid-19, nel primo semestre del 2021.