Azioni Eni: la svolta green potrebbe rivelarsi positiva?

La società italiana di eccellenza nel settore energetico Eni sta mostrando evidenti sforzi per attuare una rivolta green. Stando a quanto riportato dal gruppo in questione, i piani strategici per il futuro sono volti ad una maggiore affermazione delle energie rinnovabili sui mercati internazionale.

Tema caro ad innumerevoli persone, consapevoli dei disastri ambientali in atto, potrebbe rivelarsi una scelta interessante anche per gli investitori.

Per tali ragioni, proseguendo con la lettura si potrà scoprire perché comprare azioni Eni rientra tra le opzioni che maggiormente accomunano gli investitori in questi ultimi periodi.

Azioni Eni: prospettive future.

La volontà esplicitamente espressa dalla storica società Eni riguarda soprattutto uno sviluppo dei piani strategici per il futuro. Nello specifico, la compagnia sembra aver attuato una pianificazione sul lungo termine, la cui evoluzione dovrebbe culminare nel 2050. L’obiettivo principale è ridurre l’impatto causato dal carbone. Raggiungendo entro l’anno previsto una riduzione dell’80%, il gruppo potrebbe ottenere dei risultati storici.

Imporsi come il leader dell’energia rinnovabile potrebbe spingere in alto le azioni Eni, che da sempre rientrano tra gli evergreen per un elevato numero d’investitori.

Comprare azioni Eni: vantaggi e svantaggi

Il primo vantaggio di comprare azioni Eni è legato al marchio che, ormai, è degno di popolarità e fiducia su scala internazionale. In effetti, è il chiaro esempio di una piccola realtà italiana che grazie ad un modello business ben realizzato e un’efficiente risposta all’elevata domanda di mercato, è riuscita a diventando un colosso mondiale nel campo dell’energia.

Un ulteriore caratteristica interessante è proprio la svolta green dell’Eni, attuata in un momento in cui materie come il petrolio stanno riportando dei gravi cali nei prezzi. Dunque, innovazione e profittabilità, in questa situazione, vanno a braccetto: il gruppo italiano sta facendo leva sulla crescita di domanda sulle energie rinnovabili, attuando un’ottima strategia di diversificazione, con cui equilibrare entrate e spese.

Nonostante s’imponga come una multinazionale storica e innovativa allo stesso tempo, investire in Eni comporta anche studiarne i competitors: il settore energetico è stracolmo di società altrettanto note, che possiedono tutte le carte in regola per arrestare la crescita del gruppo. Inoltre, non sempre le azioni hanno dimostrato di saper reggere alle crisi finanziarie, vivendo fasi di elevata volatilità giornaliera.

Tali considerazioni si rivelano utili per comprendere che, in una fase storica così delicata e fragile a causa della rapida diffusione del corona virus, è davvero complicato fornire indicazioni precise circa il più probabile andamento di mercato. Di conseguenza, non esiste una risposta univoca al quesito “comprare azioni Enel conviene?” Tutto dipende dalla propria attitudine, dalle strategie da voler applicare e l’orizzonte temporale scelto per negoziare sul titolo.

Comprare azioni Eni: opinioni finali

Tralasciando la situazione causata dal covid-19, i rendimenti passati mostrano che, negli ultimi anni, le azioni Eni non avevano ancora mostrato delle tendenze positive e durature, seppur non riportando tracolli troppo gravi.

Ciò che rende le azioni Eni così allettanti per gli investitori sembrerebbe il fatto che appartengono ad un titolo che non ha mai smesso di rinnovarsi e migliorare. Infatti, il gruppo non perde tempo nell’attuazione di una crescita interna, specializzandosi in una serie di nuovi settori dai margini di crescita più che interessanti.

Tuttavia, le opinioni sul comprare azioni Eni, attualmente, risultano poco omogenee tra loro: c’è una netta divisione tra coloro che vogliono dare fiducia al titolo, ed investitori che temono che i ribassi del greggio potrebbero continuare a danneggiare la redditività del gruppo.

Partendo da tali presupposti, si consiglia di ponderare sulle tempistiche e le modalità d’accesso al titolo Eni, così da tentare di trarre dei benefici personali dalle azioni del leader dell’energia, anche se i mercati dovessero apparire poco favorevoli.