Canicattì, brucia auto di un operaio: indagini in corso

Ancora fiamme a Canicattì. A bruciare in via Verdi un audi A3 di proprietà di un operaio 46enne del luogo.

Non sono chiare le cause dell’incendio; sul posto per spegnere le fiamme i vigili del fuoco del locale distaccamento, e i Carabinieri che hanno avviato le indagini.

Al momento, stando a quanto risulta, non viene esclusa nessuna ipotesi investigativa; informata anche la Procura di Agrigento.