Canicattì, Interventi a favore di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare

Con la pubblicazione dell’Avviso per l’individuazione dei beneficiari degli interventi, si avvia l’applicazione della Legge sul “Dopo di noi”, una norma di civiltà che mira a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l’autonomia delle persone con disabilità.

Una norma che, soprattutto, riconoscendo il ruolo dei familiari delle persone disabili, si pone il problema di continuare il loro sostegno anche quando i familiari non ci saranno più, ovvero quando questi non sono in grado, per svariati motivi, di garantirlo.

In sostanza una norma che pone in primo piano la dignità della persona disabile.

In tal senso è importante che tutti coloro che rientrino nei requisiti richiesti dall’Avviso, presentino la relativa istanza, entro il termine del 30 novembre.

L’avviso e il modello di domanda possono essere scaricati dal sito istituzionale del Comune, al seguente link:

HYPERLINK “http://www.comune.canicatti.ag.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4899” http://www.comune.canicatti.ag.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4899

“Insieme ai sindaci dei comuni facenti parte del Distretto Socio Sanitario D3, continuiamo ad avere un occhio particolarmente attento alle persone più fragili. Siamo tutti concordi e consapevoli di quanto sia importante cercare di dare a questi nostri concittadini pari opportunità di vivere una vita dignitosa” Il sindaco Ettore Di Ventura