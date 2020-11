Covid-19: un drive in per fare i tamponi davanti l’ospedale di Agrigento

Sopralluogo del sindaco di Agrigento, Franco Miccichè, all’ospedale San Giovanni di Dio dopo i recenti casi di Covid-19 scoperti all’interno di alcuni reparti e che hanno coinvolto anche medici e infermieri. Insieme a lui l’assessore Giovanni Vaccaro, cardiologo in servizio all’Asp di Agrigento, e i vertici dell’azienda sanitaria provinciale.

La nota del sindaco

“Il primo cittadino – si legge in una nota – ha accertato personalmente che le due aree sono tenute perfettamente distanti e senza nessuna possibilità di contagio. Si è parlato anche della velocità con la quale vengono resi noti i risultati dei tamponi, soprattutto per le persone ricoverate, problema sollevato dall’assessore Vaccaro. Il commissario Zappia ha rassicurato che farà in modo che i risultati verranno comunicati entro poche ore o al massimo l’indomani mattina e ha dato disposizioni di riorganizzare il reparto che si occupa di fare i tamponi e rendere noti i risultati.”

Due le novità emerse: un drive in per effettuare tamponi verrà allestito nel giro di qualche giorno davanti l’ospedale di Agrigento mentre verrà “rivista” l’area del Pronto Soccorso.