In sessione ordinaria, a Campobello di Licata, la Giornata della Donazione di sangue dell’Avis (associazione di volontariato). Sono state raccolte venti sacche di sangue e quattro pre-donazioni (idoneità di potenziali donatori). In precedenza erano state raccolte 20 sacche di sangue e una pre-donazioni. Le donazioni sono state eseguite presso la sede sita in via Nicotera 166, angolo via Medici. L’iniziativa, sotto lo slogan ‘Donare sangue: una scelta per gli altri, una scelta per se”. Il 29 novembre la prossima giornata di raccolta di sangue. L’associazione Avis rilancia l’appello di donare sangue in questo complicato periodo di epidemia sanitaria.

Giovanni Blanda