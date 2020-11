Licata, al via operazione sanificazione chiese

A Licata sono iniziate le operazioni di sanificazione delle chiese e altre strutture pubbliche.

L’iniziativa, voluta dal Sindaco Giuseppe Galanti, e dall’assessore alla Protezione Civile, Giuseppe Ripellino, è stata resa possibile grazie alla disponibilità del Presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, e del Presidente dell’Esa Giuseppe Catania.

“Il personale dell’Esa che a partire da oggi sta effettuando gli interventi di sanificazione, spiega l’assessore Ripellino, è composto da 8 unità suddivise in due gruppi ed è coadiuvato da dipendenti comunali dell’ufficio di Protezione Civile. L’attività di sanificazione, quando sarà ultimato l’intervento sulle chiese, proseguirà in altre strutture pubbliche presenti a Licata. Infine, – conclude l’assessore comunale alla Protezione Civile -, teniamo molto a ringraziare sia il Presidente della Regione Musumeci, che il Presidente e il Consiglio di Amministrazione dell’Esa, per la celerità con la quale hanno riscontrato la nostra richiesta di collaborazione.”