Michele Sodano: ecco le segnalazioni pervenute da operatori sanitari, medici ed infermieri delle strutture ospedaliere della Provincia di Agrigento

il report contenente le segnalazioni che ho raccolto in questi giorni, provenienti dagli operatori sanitari, medici ed infermieri che prestano servizio in Provincia di Agrigento, concernente le criticità legate alla programmazione Covid delle principali strutture ospedaliere del territorio.

REPORT CRITICITÀ OSPEDALIERE RISCONTRATE AD AGRIGENTO AL 17/11/2020

Il presente documento è il resoconto delle segnalazioni pervenute da operatori sanitari, medici ed

infermieri che prestano servizio nelle strutture ospedaliere della Provincia di Agrigento.

La maggior parte degli scriventi sono impegnati a fronteggiare l’emergenza Covid al San Giovanni

di Dio di Agrigento.

Onde evitare ripercussioni professionali è stata espressa, dai soggetti denuncianti, la richiesta di non

rendere pubblica la loro identità. Nelle sole giornate di sabato, domenica e lunedì sono state inviate

all’indirizzo sodano_m@camera.it 18 testimonianze che descrivono numerose criticità ed inefficienze

del sistema sanitario provinciale e della programmazione locale delle strategie anticovid.

Attraverso questo dettagliato report si sollecita la risoluzione immediata, da parte delle autorità

competenti, delle problematiche emerse, criticità che stanno mettendo a rischio le vite dei nostri

cittadini, siano essi pazienti o operatori: strutture inadeguate, personale insufficiente, carenza dei

DPI (dispositivi di protezione individuale) e continua esposizione a rischio di contagio, ritardo nella

consegna degli esiti dei tamponi molecolari, carenza di posti letto nelle terapie intensive e subintensive.

Sono riportate in rosso le testimonianze dirette degli operatori.

Nel dettaglio:

OSPEDALE SAN GIOVANNI DI DIO (AG)

• “Se non si interviene subito, da qui all’8 Dicembre, la metà degli operatori sanitari saranno infetti…”

1. Disattesi i protocolli nazionali sulla definizione dei percorsi di transito dei pazienti covid

e non covid: dalle segnalazioni pervenute emerge che i casi di sospetto covid, provenienti

da alcuni reparti, tra cui ad es. quello di lungodegenza, per poter fare un esame TC

toracico di controllo, devono attraversare due corridoi in cui transitano anche pazienti non

covid la cui presenza in ospedale è legata alla necessità di effettuare terapie riabilitative o

per eseguire indagini diagnostiche quali Tac, RX, Mammografie, visite pediatriche ecc.; Gli

operatori denunciano che se il San Giovanni di Dio deve continuare a trattare pazienti covid

e non covid, è necessaria, in via urgente, l’applicazione di protocolli chiari e sicuri da divulgare

all’interno dei singoli reparti, onde evitare nuovi contagi.

• “…Chiediamo di individuare un’ equipe di esperti che verifichi i percorsi, le aree c.d. filtro

adibite alla svestizione/vestizione, che fissi un’adeguata segnaletica che indichi l’avvicinarsi

di una zona infetta, poiché in questo preciso istante un operatore sanitario, un degente, un

visitatore potrebbero ritrovarsi involontariamente a transitare in una zona ad elevato rischio

contagio poiché i percorsi individuati dalla Direzione sanitaria favoriscono la commistione

di pazienti positivi e negativi…”

2. Assenza di un’adeguata segnaletica per l’individuazione delle zone ad elevato rischio di

contagio: il personale sanitario per recarsi dai pazienti non-covid attraversa i corridoi del

primo piano che conducono alla scala D e alla scala A. Qui spesso transitano anche i pazienti

covid e ad oggi non vi sono le adeguate precauzioni per evitare il contagio. Ciò ha già di fatto

causato numerosi positivi al Covid tra il personale dell’Ospedale San Giovanni di Dio.

• “Mancano i protocolli da seguire (ognuno agisce secondo la sua idea e non in base a protocolli

definiti)…”

3. Sono stati denunciati fortissimi ritardi nella consegna dei risultati dei tamponi: fino a 8

giorni per la consegna degli esiti dei tamponi molecolari (lavorati all’esterno del presidio

ospedalier ), solitamente pronti in non più di 48 ore, ritardi inammissibili causati dalla mancanza

di personale. I disagi causati da questa problematica sono immensi.

4. Dalle segnalazioni pervenute emerge che i pazienti provenienti dal reparto di medicina Covid

non possono eseguire la tac perché spesso mancano le bombole di ossigeno, indispensabili

per il trasporto del paziente.

5. La sanificazione del presidio ospedaliero è carente o discontinua: da quanto segnalato

emerge che il paziente covid solitamente è accompagnato da due operatori sanitari e da

un’altra persona, posta dietro la barella, addetta alla sanificazione dell’intero percorso dopo

il suo passaggio. Talvolta, il sanificatore manca perché per ogni turno è presente solo un

operatore addetto alla sanificazione.

6. La cooperativa incaricata dello svolgimento delle attività di sanificazione degli ambienti

medici non garantisce la presenza di più di due operatori. Sarebbe opportuno non limitarsi

a due soli operatori per la sanificazione di un’intera struttura ospedaliera, al contrario,

dovrebbe essere garantita una costante disinfezione dei reparti e delle aree mediche con un

maggior numero di personale qualificato.

7. Filtro: la zona adibita alle attività di vestizione e svestizione del personale sanitario, c. d.

zona FILTRO, è collocata proprio all’interno della c.d. area rossa in cui si ricevono pazienti

positivi o sospetti positivi che devono eseguire esame TC. La promiscuità delle

suddette aree non garantisce la sicurezza del personale sanitario né limita il rischio di nuovi

contagi.

8. In particolare all’interno del reparto di radiologia i tecnici eseguono diverse TC polmonari al

giorno stazionando per turni interi in area covid. Emerge dalle segnalazioni che l’area di

vestizione/svestizione per accedere alla tac covid è praticamente inesistente o per nulla

igienizzata: non c’è un vero e proprio filtro, non c’è uno specchio per “spogliarsi” in sicurezza,

nè un braccio pensile per riempire i box dei rifiuti speciali.

9. Gli operatori sanitari denunciano che il reperimento dei DPI (Dispositivi di Protezione

Individuale) è sempre più difficile, così come il reperimento dei calzari per accedere all’area

Covid.

• “… Noi andiamo avanti con mascherine comprate su Amazon e tute acquistate con soldi

propri presso rivenditori per l’agricoltura…”

10. All’interno del reparto di ostetricia, molte giovani infermiere, assunte con contratto a

tempo determinato, si prestano anche a turni di reperibilità e/o doppi turni presso il reparto

covid. Sono viceversa escluse tutte le ostetriche a tempo indeterminato.

• “… Ci troviamo a lavorare con persone che non hanno esperienza, del tutto impreparate…”

11. L’incremento del numero di posti letto, promesso nei mesi scorsi dall’ASP, si sta verificando

gradualmente con il passaggio da soli 6 a 14 posti letto per il reparto di terapia intensiva

covid e da 28 ad 80 posti letto per i pazienti covid c.d. paucisintomatici.

12. In questa struttura non è presente una Unità Operativa Complessa (UOC) di malattie

infettive e, da quanto emerge dalle segnalazioni, non tutto il personale addetto ai pazienti

Covid positivi risulta adeguatamente formato.

13. Le autoambulanze del pronto soccorso sono poche, mal equipaggiate, usurate dal continuo

utilizzo e costrette a fermarsi lungo il percorso (Segnalazione già oggetto di interrogazione

Parlamentare al Ministro Speranza).

14. Gli operatori hanno denunciato che i locali del pronto soccorso inadeguati: una piccola tenda

dotata di 6 sedie funge da spogliatoio e un minuscolo lavabo adibito alla sanificazione

personale degli operatori. A parer dei denuncianti ciò non può assicurare gli standard richiesti

per lavorare in sicurezza.

15.Il ritiro di alcuni piani terapeutici dei cittadini di Agrigento può essere effettuato solo presso

la farmacia dell’ospedale e ciò li espone a gravi rischi di contagio. Si suggerisce ricerca di

soluzione alternativa.

• “Ho delle terapie con piano medico da ritirare presso la farmacia dell’ospedale, e devo per

forza andare in loco per il rito. Basterebbe per Agrigento organizzarsi su varie farmacie per

quartiere così ogni persona porta il proprio piano terapeutico e loro inviano tutto all farmacia

del nosocomio, e poi come qualsiasi farmaco viene recapitato nella farmacia designata.

Spero possiate trovare una soluzione, perché sinceramente andare li in ospedale col

rischio di portare a casa il virus, molti stiamo evitando di seguire la terapia.”

16.Il dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico dell’assessorato regionale

della Salute non ha ancora completato la procedura di autorizzazione per la raccolta del plasma

iperimmune.

Altre testimonianze:

• “… Sono un operatore sanitario, in servizio di volontariato presso il reparto di rianimazione

e di anestesia di Agrigento, voglio denunciare l’assunzione di operatori Oss presso

i reparti covid i quali hanno dichiarato il falso durante la compilazione del modulo di

partecipazione alla graduatoria covid ASP AG nel mese di marzo…”

• “… La situazione all’ospedale San Giovanni di Dio è diventata ingestibile. Non sarebbe più

saggio, come era stato proposto precedentemente, allestire a Ribera un ospedale interamente

covid? Il risultato invece è questo: a Ribera si rischia la chiusura mentre il San Giovanni di

Dio è nel caos più totale, diviso tra reparti covid e reparti ‘normali’. Tutta questa miscellanea

non fa che mettere a rischio pazienti e personale sanitario. Non va affatto bene così! Infermieri

e medici sono costretti a fare turni prolungati e stancanti, dividendosi tra i pazienti dei propri

reparti e le emergenze covid. Tutto questo è psicologicamente difficile da sopportare! Manca il

personale. Per di più le condizioni della medicina covid sono vergognose. Sono tutti esposti a

continui rischi. È in gioco la salute di troppe persone…”

Ospedale F.lli Parlapiano di Ribera (AG)

1. La struttura riberese era stata individuata come Covid Hospital i cui lavori avrebbero

dovuto concludersi entro la fine del mese di ottobre; successivamente, è stata

disposta una proroga del termine per la fine del mese di novembre. Nei primi mesi della

pandemia, nonostante l’apertura di un reparto di terapia intensiva e subintensiva covid, e

di un reparto di malattie infettive, era stato garantito e potenziato il corretto funzionamento

di tutti i reparti. Invero, di recente, si apprende la notizia della chiusura del

pronto soccorso e dell’imminente smantellamento del reparto di chirurgia, in favore

della creazione di soli posti covid. La non operatività del Covid Hospital di Ribera

costituisce la più grande opportunità mancata per una strategia in Provincia di Agrigento

efficace di contrasto al Corona Virus e di salvaguardia generale della salute pubblica.

————————

On. Michele Sodano – Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione

Gruppo Parlamentare MoVimento 5 Stelle