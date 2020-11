Naro, tagliati tiranti a vigneto in contrada Grazia: ingenti i danni, indagini in corso

Indagini in corso su quanto avvenuto due giorni fa in un vigneto in contrada Grazia, in territorio di Naro, dove qualcuno si è intrufolato e ha danneggiato i tiranti che sostengono oltre mille piante di uva.

A denunciare l’accaduto il proprietario del fondo agricolo, un quarantottenne agrigentino. Il fatto si sarebbe verificato nella giornata di martedì.

Secondo una prima stima il danno arrecato si aggirerebbe intorno ai venti mila euro. Indagano i carabinieri della Compagnia di Licata e della locale stazione coordinati dalla Procura di Agrigento.