Nascondino, il nuovo brano di Kevin Bordonaro, in arte Kiwis, ha fatto un boom d’ascolti nella prima settimana dalla uscita.

“Nascondino parla del desiderio di nascondersi per sfuggire, da adulti, alle ansie, rincorse, esitazioni.

Una situazione non tanto diversa da un gioco d’infanzia”.

Il giovane artista nasce a Canicattì il 30 maggio 2000.

Dopo il liceo, decide di seguire la sua passione per il teatro e si trasferisce in Inghilterra per studiare Musical alla Bath Spa University. Da sempre innamorato dell’indie italiano tanto quanto del pop straniero, il suo sogno è quello di rappresentare il suo paese d’origine nel panorama musicale internazionale.

La canzone è stata scritta, arrangiata e suonata da Kevin, con l’ausilio di Armando Cacciato (che ha suonato anche la batteria ed alcuni synth), Salvatore Cani al basso, Marco Cambiano alle chitarre. Registrata e prodotta dall’etichetta indipendente Circuiti Sonori, che sta forgiando, negli ultimi mesi, numerosi artisti.

https://youtu.be/pUI9n0wUTKQ

La copertina è stata realizzata da Luca Cacciato.

Dal 20 Novembre sarà inoltre visibile il video del brano, brillantemente realizzato da Riflessi Studios di Andrea Sardo.