Pesca illegale, blitz dei Carabinieri: denunce e sanzioni

Due distinte operazioni contro la pesca di frodo sono state eseguite dai carabinieri del Comando Provinciale di Agrigento: il bilancio è di cinque denunce – tre catanesi e due empedoclini – e sanzioni per oltre 10 mila euro.

San Leone

La prima attività di indagine riguarda tre pescatori catanesi che dal capoluogo etneo sono giunti fino al porticciolo turistico di San Leone con tanto di imbarcazione e carrello. Una segnalazione giunta al 112 ha permesso di intercettare i tre soggetti, già noti ai carabinieri per identiche attività, alle prime luci dell’alba e con ancora le tute da sub addosso. La perquisizione dei carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile ha permesso di rinvenire oltre 3kg di ricci che sono stati rilasciati in mare. Per tutti, oltre al sequestro dei mezzi, è scattata anche una sanzione di 8.500 euro.

Porto Empedocle

La seconda operazione è stata invece condotta dai militari della stazione di Porto Empedocle. I carabinieri hanno fermato un furgoncino con a bordo due empedoclini che trasportavano pesce senza autorizzazione. Per loro è scattata una sanzione di 4.100 euro.