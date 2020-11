Sospeso il servizio trasporto disabili, diffidato il Comune di Favara

Il Comune di Favara ha sospeso il servizio di trasporto per i disabili presso i centri di riabilitazione AIAS e Casa della Speranza. I familiari dei disabili si sono rivolti all’Avv. Danjela Xhaxho che ha diffidato, a mezzo PEC, il Comune di Favara al fine di garantire, entro e non oltre 5 giorni, il ripristino del servizio e la tutela di quanti in questi mesi hanno anticipato i costi dello stesso.

Nota stampa dell’Avv. Danjela Xhaxho

“Spiace constatare come l’amministrazione comunale si sia

dimenticata dei cittadini che più di altri necessitano di essere seguiti ed

attenzionati. Nonostante i ripetuti solleciti, da oltre 10 mesi, infatti, il Comune di Favara non salda le fatture all’organizzazione ONLUS che si occupa del trasporto, compromettendone il servizio fino alla sospensione e aggravando ulteriormente le precarie condizioni economiche dell’ente erogatore del servizio. Ma vi è di più. Nonostante la sospensione del servizio, decorrente dal giorno 13, alla data odierna la stessa Pubblica Amministrazione non sembra essersi preoccupata delle conseguenze in capo ai diversamente abili ed ai loro familiari, lasciati soli ancora una volta da chi dovrebbe averne a cuore le condizioni assistenziali. Se vi è una fascia di cittadini che non merita di essere trascurata, invero, è proprio quella dei diversamente abili, costretti a pagare la colpa di vivere in un Comune incapace di garantire loro diritti sanciti dalla nostra stessa Carta Costituzionale.Consapevoli delle difficoltà economiche cui versa l’Ente non ci si può esimere dal ricordare che il servizio in parola rappresenta un elemento fondamentale e di rilevanza tale da non potere subirne le conseguenze, avendo lo stesso, per l’evidenza strategica rispetto all’oneroso raggiungimento degli obbiettivi di salvaguardia della salute delle persone e dei diversamente abili, un ruolo determinante. Per queste ragioni la sottoscritta si dice fiduciosa circa le determinazioni che il Sindaco vorrà adottare nel prendere a cuore le sorti dei nostri cittadini garantendo agli stessi la prosecuzione del servizio con l’attenzione che lo stesso merita. In un momento di particolare prova nessuno deve rimanere indietro, men che meno i nostri disabili.”