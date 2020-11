Tentata rapina ed evasione: 21enne rinviato a giudizio

Nuovo rinvio a giudizio per l’agrigentino di 21 anni, che dovrà affrontare il processo per i reati di tentata rapina ed evasione. La vicenda risale a tre anni fa quando, secondo la ricostruzione dell’accusa, il giovane sarebbe evaso dagli arresti domiciliari per rapinare un passante con il volto travisato da una calza.

Rapina che sfumò con l’assalitore che fu costretto alla fuga. In seguito la vittima denunciò l’accaduto riconoscendo in foto il giovane agrigentino, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti. Adesso si prospetta un altro processo che si celebrerà davanti i giudici della prima sezione penale del Tribunale di Agrigento.