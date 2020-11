Viadotto Akragas I e II, sopralluogo di Miccichè con l’ing. Mele di Anas

Buone notizie per quanto riguarda la viabilità cittadina. Il sindaco Franco Miccichè, accompagnato dagli assessori Nino Costanza Scinta e Gerlando Principato ha effettuato unsopralluogo nei lavori in corso nei piloni dei viadotti Akragas 1 e Akragas 2. Ad accompagnarlo Valerio Mele, responsabile della struttura territoriale Sicilia dell’Anas, e il responsabile della ditta che sta eseguendo i lavori di sistemazione dei tronconi.

L’Akragas II, attualmente aperto al transito fino allo svincolo per via Dante, i primi lavori sono quasi ultimati e occorrono al massimo un paio di mesi. Ma consentiranno ancora il traffico leggero perché per quello pesante occorrerà fare lavori ben più importanti; per quanto riguarda invece l’Akragas I, ovvero quello più lungo e più alto (quasi 50 metri di altezza), si spera di completare la prima parte dei lavori entro la prossima primavera per cui subito dopo si potrebbe finalmente riaprire al traffico leggero. Il sindaco ha chiesto uno sforzo a ridurre il più possibile i tempi, e che il prossimo mese vorrebbe fare un ulteriore sopralluogo con l’ing. Mele per fare il punto sull’avanzamento dei lavori.

L’altra buona notizia riguarda la Galleria Spinasanta che era stata chiusa per delle infiltrazioni d’acqua. I lavori sono stati completati e potrebbe venire riaperta entro la prossima settimana.