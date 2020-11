Assenteismo al comune di Palma di Montechiaro: “Dipendente leggeva giornali”

Nuova udienza del processo scaturito dall’operazione dei carabinieri di Palma di Montechiaro “Come Back Soon”, inchiesta che vede sul banco degli imputati ben venti dipendenti comunali dell’Ente, accusati di truffa per essersi assentati dal posto di lavoro.

Il racconto in aula

In aula è comparso uno degli investigatori che ha condotto l’attività di indagine. Il teste ha risposto alle domande del pm Alessandra Russo ripercorrendo la fase investigativa: “Abbiamo pedinato uno degli indagati che dopo aver “strisciato” il badge si metteva in auto a leggere i giornali.” Tra i casi più curiosi di assenteismo, emersi anche durante le scorse deposizioni, quello di una dipendente che si sarebbe allontanata dal lavoro per andare in gioielleria, chi – invece – usciva dal Comune per andare ad aprire il negozio della moglie e chi, ancora, partecipava a funerali durante le ore di lavoro.