Campobello di Licata, Concorso comunale per Specialista in Affari sociali e demografici

Avviso di mobilità esterna volontaria al Comune per un posto a tempo pieno e indeterminato per Specialista in Affari sociali e demografici, categoria D. La prova orale il 27 novembre, ore 10, presso sala consiliare del comune. I candidati dovranno essere muniti di un documento riconoscimento valido, pena esclusione. Candidati: Salvatore Messana, Giuseppe Dainotto, Alicea Cicero, Gianpaolo Di Natali, Silvia Ciuni.

Giovanni Blanda