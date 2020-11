Canicattì, comitato 2021 : Notizie sull’attivazione del potere ispettivo del Collegio dei revisori dei Conti.

Questo Comitato Civico 2021 ha preso atto che lo squilibrio del bilancio Comunale con il conseguente piano di riequilibrio è stato dovuto ad una inadeguata politica economico-finanziaria che ha portato all’abbandono del recupero di economie molto rilevanti per il Comune.

Tale mancato recupero ha condotto l’Amministrazione Comunale ad aumentare al massimo le tasse Comunali .

Per il suddetto motivo tenuto conto delle notizie che si assumono la piano di riequilibrio e da quelle diramate dall’Ufficio Avvocatura relative alla spesa per il pagamento dei diritti di esproprio, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n° 33/2013 come modificato dal D.lgs n. 97/2016, si chiede di visionare ed avere copie di tutti gli atti ispettivi condotti per verificare: l’attività del recupero dei diritti di espropriazione pagati dal Comune, che sembra ammontino a più di € 15.000.000,00 ; l’attività di recupero degli oneri edilizi( costo di costruzione e oneri di urbanizzazione) per gli anni che vanno dal 2010 ad oggi, che sembra ammontino a circa € 1.000.000,00; l’attività di recupero dei crediti nei confronti della Società Dedalo Ambiente spa che ammontano, per come riportato nel piano di riequilibrio, a circa € 7.000.000,00 ; l’attività di recupero degli affitti di immobili Comunali, che sembra ammontino a circa € 500.000,00.

Riteniamo inutile ricordare che il Collegio dei revisori dei Conti riveste un ruolo fondamentale in materia economico-finanziaria conseguentemente la mancata attivazione del potere ispettivo in tali materie comporterà una omissione.

Si resta in attesa di una risposta.

Canicattì 18/11/2020

IL SEGRETARIO

Calogero Giarratana

IL PRESIDENTE

Giuseppe Giardina